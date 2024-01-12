ДТП на автодороге «Севастополь — Инкерман» — есть пострадавший

Сегодня утром (в 8:30) на автодороге «Севастополь — Инкерман» произошло ДТП,в котором пострадал один человек.

37-летний водитель, управляя автомобилем «KIA», неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, под управлением 44-летнего водителя, который двигался по своей полосе движения во встречном направлении прямо. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил водитель автомобиля ВАЗ, который был доставлен в городскую больницу, — сообщили в УМВД по г. Севастополя.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекциии Севастополя. В ходе проверки признаков опьянения у водителей не установлено. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.