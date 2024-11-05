ДТП на автодороге «Севастополь — Кача». Автоледи сбила на «зебре» 17-летнюю девушку

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП на Северной стороне Севастополя. Авария, в которой пострадала девушка-пешеход, произошла накануне вечером, в 18:30 на подъезде к поселку Кача.

28-летняя женщина, управляя автомобилем ЗАЗ, произвела наезд на 17-летнюю девушку-пешехода, которая переходила дорогу по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи. В ходе освидетельствования установлено, что женщина-водитель была трезвая, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.