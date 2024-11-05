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ДТП на автодороге "Севастополь - Кача". Автоледи сбила на "зебре" 17-летнюю девушку

ДТП на автодороге «Севастополь — Кача». Автоледи сбила на «зебре» 17-летнюю девушку

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 14:21 05.11.2024

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП на Северной стороне Севастополя. Авария, в которой пострадала девушка-пешеход, произошла накануне вечером, в 18:30 на подъезде к поселку Кача.

28-летняя женщина, управляя автомобилем ЗАЗ, произвела наезд на 17-летнюю девушку-пешехода, которая переходила дорогу по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи. В ходе освидетельствования установлено, что женщина-водитель была трезвая, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

По факту дорожной аварии с пострадавшим пешеходом сотрудниками полиции проводится проверка.

ДТП на автодороге "Севастополь - Кача". Автоледи сбила на "зебре" 17-летнюю девушку

Фото: УМВД по г. Севастополю

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