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ДТП на дороге «Танковое – Оборонное»: семеро пострадавших

ДТП на дороге «Танковое – Оборонное»: семеро пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 12:00 16.04.2021

Сегодня утром (в 9:00) на дороге «Танковое – Оборонное», в районе Севастополя произошло ДТП, в котором пострадало 7 человек, в том числе 2 ребенка. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа. Отметим, что информации об этом ДТП на сайте УМВД нет.

В 9 часов утра на автодороге Танковое-Оборонное произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь по второстепенной дороге со стороны поселка Сахарная головка по направлению к поселку Черноречье, не уступил дорогу автомобилю Lada Largus, который двигался по главной дороге, — сообщила изданию Мария Нажа.

В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе двое детей двух и пяти лет. Дети находились на заднем пассажирском сиденье без специальных удерживающих устройств, уточнила представитель ведомства. Все пострадавшие были госпитализированы. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства аварии.

ДТП на дороге «Танковое – Оборонное»: семеро пострадавших

Фото: УМВД по г. Севастополю.

ДТП на дороге «Танковое – Оборонное»: семеро пострадавших

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