ДТП на дороге «Танковое – Оборонное»: семеро пострадавших

Сегодня утром (в 9:00) на дороге «Танковое – Оборонное», в районе Севастополя произошло ДТП, в котором пострадало 7 человек, в том числе 2 ребенка. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа. Отметим, что информации об этом ДТП на сайте УМВД нет.

В 9 часов утра на автодороге Танковое-Оборонное произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь по второстепенной дороге со стороны поселка Сахарная головка по направлению к поселку Черноречье, не уступил дорогу автомобилю Lada Largus, который двигался по главной дороге, — сообщила изданию Мария Нажа.

В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе двое детей двух и пяти лет. Дети находились на заднем пассажирском сиденье без специальных удерживающих устройств, уточнила представитель ведомства. Все пострадавшие были госпитализированы. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Фото: УМВД по г. Севастополю.