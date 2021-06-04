Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ДТП в Севастополе | ДТП на дороге в бухту Ласпи: пострадал восьмилетний ребенок

crimeapress_news



реклама в крыму
ДТП на дороге в бухту Ласпи: пострадал восьмилетний ребенок
Фото: ГКУ ЦГЗ г. Севастополя

ДТП на дороге в бухту Ласпи: пострадал восьмилетний ребенок

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 13:56 04.06.2021

Накануне днем (в 14:58)  на пульт оперативного дежурного Центра гражданской защиты г. Севастополя поступил сигнал о ДТП с участием двух легковых автомобилей на участке дороги ведущей в отель «Бухта Мечты Спа-отель» (бухта Ласпи).

Огнеборцы пожарно-спасательной части «Орлиное» № 11 оперативно прибыли на место происшествия и предприняли необходимые меры для недопущения возгорания автомобиля. Пострадавший 8-ми летний ребенок был передан медикам службы 103. На месте ДТП работали сотрудники УГИБДД УМВД России по г. Севастополю, — сообщили в Центре гражданской защиты.

В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

ДТП на дороге в бухту Ласпи: пострадал восьмилетний ребенок

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.