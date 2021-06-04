ДТП на дороге в бухту Ласпи: пострадал восьмилетний ребенок

Накануне днем (в 14:58) на пульт оперативного дежурного Центра гражданской защиты г. Севастополя поступил сигнал о ДТП с участием двух легковых автомобилей на участке дороги ведущей в отель «Бухта Мечты Спа-отель» (бухта Ласпи).

Огнеборцы пожарно-спасательной части «Орлиное» № 11 оперативно прибыли на место происшествия и предприняли необходимые меры для недопущения возгорания автомобиля. Пострадавший 8-ми летний ребенок был передан медикам службы 103. На месте ДТП работали сотрудники УГИБДД УМВД России по г. Севастополю, — сообщили в Центре гражданской защиты.

В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.