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на подъезде к севастопольскому поселку Кача: девятка» врезалась в «ГАЗель»

ДТП на подъезде к севастопольскому поселку Кача: девятка» врезалась в «ГАЗель»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 12:54 17.11.2023

Трое пострадавших.

Накануне днем (в 14:34) на 7-м км подъезда к поселку Кача произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

53-летний водитель автомобиля ВАЗ 2109 неправильно  выбрал безопасную скорость движения на правом закруглении дороги, не справился с управлением автомобиля, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем «ГАЗ» под управлением 42-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2109 и  два пассажира автомобиля «ГАЗ» получили травмы и  доставлены в городскую больницу, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Признаков опьянения у водителей не установлено. Сотрудниками Госавтоинспекции по факту ДТП проводится проверка.

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ДТП на подъезде к севастопольскому поселку Кача: девятка» врезалась в «ГАЗель»

Фото: УМВД по г. Севастополю.

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