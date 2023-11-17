ДТП на подъезде к севастопольскому поселку Кача: девятка» врезалась в «ГАЗель»

Трое пострадавших.
Накануне днем (в 14:34) на 7-м км подъезда к поселку Кача произошло ДТП, в котором пострадали три человека.
53-летний водитель автомобиля ВАЗ 2109 неправильно выбрал безопасную скорость движения на правом закруглении дороги, не справился с управлением автомобиля, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем «ГАЗ» под управлением 42-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2109 и два пассажира автомобиля «ГАЗ» получили травмы и доставлены в городскую больницу, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.
Признаков опьянения у водителей не установлено. Сотрудниками Госавтоинспекции по факту ДТП проводится проверка.
Фото: УМВД по г. Севастополю.
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С тегами: ДТП в Севастополе