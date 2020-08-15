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ДТП на трассе Саки - Орловка. Легковушки сошлись лоб в лоб

ДТП на трассе Саки — Орловка. Легковушки сошлись лоб в лоб

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:25 15.08.2020

ДТП на трассе Саки — Орловка произошло за с. Ивановка в субботу днём.

Произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Chevrolet Aveo и Ford Fiesta. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека. Сотрудниками Главного управления МЧС России по Республике Крым с помощью специального оборудования проведена деблокация водителя и пассажира Chevrolet Aveo, смыв топлива с проезжей части, ограждение места ДТП сигнальными конусами, отключение аккумуляторной батареи. Пострадавшие были доставлены в ГБУЗ РК «Сакскую районную больницу», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

ДТП на трассе Саки - Орловка. Легковушки сошлись лоб в лоб ДТП на трассе Саки - Орловка. Легковушки сошлись лоб в лоб ДТП на трассе Саки - Орловка. Легковушки сошлись лоб в лоб ДТП на трассе Саки - Орловка. Легковушки сошлись лоб в лоб

Главное Управление МЧС России по Республике Крым напоминает всем жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать правила ПДД и быть крайне внимательными во время движения.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

фото и скриншоты: пресс-служба ГУ МЧС России по РК, ВК «Автопартнёр Крым»

ДТП на трассе Саки - Орловка. Легковушки сошлись лоб в лоб

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