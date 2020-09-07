ДТП на трассе Севастополь-Ялта — трое пострадавших

ДТП на трассе Севастополь-Ялта произошло днём 7 сентября. В районе поворота на село Гончарное.

Произошло лобовое столкновение автомобилей, пострадали трое человек – одна женщина и двое мужчин, один из которых оказался зажат в салоне машины. Спасатели, разрезав металлическую конструкцию кузова при помощи гидравлического инструмента, человека извлекли из западни. Всех троих передали врачам скорой медицинской помощи. Состояние мужчины, которому потребовалась деблокировка, оценено как тяжелое, у других пострадавших – средней тяжести. Пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение города, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.