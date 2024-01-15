ДТП на трассе «Таврида»: на подъезде к Севастополю ВАЗ врезался в стоящий грузовик с прицепом

Полиция проводит проверку по факту ДТП на 258 км трассы «Таврида», в котором пострадал пожилой водитель легкового автомобиля.

Сегодня днем, в 16:10 71-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21093, неправильно выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением автомобиля, в результате чего произвел наезд на стоящий грузовой автомобиль «МАН» с прицепом, под управлением 43-летнего водителя, который был припаркован в попутном направлении по ходу движения автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил водитель автомобиля ВАЗ 21093, который был доставлен в городскую больницу, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.