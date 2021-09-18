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ДТП на трассе «Таврида», под Инкеманом: три авто буквально разметало по дороге

ДТП на трассе «Таврида», под Инкерманом: три авто буквально разметало по дороге

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:18 18.09.2021

Семеро пострадавших.

Сегодня около полудня на трассе «Таврида», под Инкерманом произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. В этой аварии пострадали 7 человек, в том числе двое маленьких детей. А все началось с остановки одной из машин.

Водитель автомобиля «Hyundai», 1985 года рождения совершил остановку автомобиля на правой полосе проезжей части дороги, при этом включил аварийную сигнализацию. На стоящий автомобиль «Hyundai» совершил наезд автомобиль «Mitsubishi Pajero», под управлением водителя 1987 года рождения, после чего от удара автомобиль «Hyundai» отбросило на противоположную сторону проезжей части дороги, на металлическое дорожное ограждение. Далее на автомобиль «Mitsubishi Pajero» совершил наезд автомобиль «Renault» под управлением водителя 1979 года рождения, — сообщили в ГИБДД.

ДТП на трассе «Таврида», под Инкеманом: три авто буквально разметало по дороге

Уточняется, что ДТП произошло на 268-м км трассы «Таврида». Пострадали 7 человек, в том числе двое несовершеннолетних в возрасте семи и пяти лет – пассажиры автомобилей «Hyundai» и «Renault». На месте аварии работали все оперативные службы. По факту ДТП проводится проверка.

ДТП на трассе «Таврида», под Инкеманом: три авто буквально разметало по дороге

Фото: УМВД по г. Севастополю.

ДТП на трассе «Таврида», под Инкерманом: три авто буквально разметало по дороге

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