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на трассе «Ялта – Севастополь»: четверо пострадавших

ДТП на трассе «Ялта – Севастополь»: четверо пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 20:21 31.12.2023

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на 62-м км трассы «Ялта – Севастополь», в котором пострадали 4 человека. По информации ГИБДД, авария произошла в 11:25.

46-летняя автоледи, управляя автомобилем «Mercedes Benz», неправильно выбрала безопасную скорость движения, на левом закруглении дороги не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем BMW Х1, под управлением 36-летнего водителя, который двигался по своей полосе движения во встречном направлении прямо.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получили оба водителя, а также 27-летняя пассажирка BMW и 14-летний пассажир «Mercedes». Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу для оказания медицинской помощи, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

На место дорожной аварии незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекциии Севастополя и следователи. В настоящее время сотрудникаии полиции проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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