 ДТП под Севастополем: грузовик столкнулся с рейсовым автобусом

Сегодня в 17 часов под Севастополем, на спуске-серпантине к Инкерману произошло ДТП, в котором пострадал один человек. К счастью, всего один, потому что один из участников аварии – рейсовый автобус «Симферополь – Севастополь», в котором находилось 28 пассажиров.

Водитель грузовика «Hyundai», двигаясь по направлению из Севастополя, не справился с управлением автомобиля на мокрой дороге и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся навстречу рейсовым автобусом. В момент столкновения в автобусе находилось 28 пассажиров. Находившиеся в автобусе люди не пострадали — их отправили в Севастополь другим рейсовым автобусом. В результате ДТП был травмирован водитель «Hyundai», — сообщили в УМВ по г Севастополю.

В ГУ МЧС России по г. Севастополю уточнили:

Водитель грузового автомобиля оказался зажат металлическими конструкциями транспортного средства. Сотрудники МЧС России произвели деблокировку пострадавшего, после чего передали его сотрудникам кареты «Скорой помощи». В рейсовом автобусе и легковом автомобиле пострадавших нет. Движение в обе стороны частично ограничено. Погибших нет.

Фото: УМВД и ГУ МЧС.