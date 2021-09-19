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 ДТП под Севастополем: грузовик столкнулся с рейсовым автобусом

ДТП под Севастополем: грузовик столкнулся с рейсовым автобусом

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 20:47 19.09.2021

Сегодня в 17 часов под Севастополем, на спуске-серпантине к Инкерману произошло ДТП, в котором пострадал один человек. К счастью, всего один, потому что один из участников аварии – рейсовый автобус «Симферополь – Севастополь», в котором находилось 28 пассажиров.

Водитель грузовика «Hyundai», двигаясь по направлению из Севастополя, не справился с управлением автомобиля на мокрой дороге и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся навстречу рейсовым автобусом. В момент столкновения в автобусе находилось 28 пассажиров. Находившиеся в автобусе люди не пострадали — их отправили в Севастополь другим рейсовым автобусом. В результате ДТП был травмирован водитель «Hyundai», — сообщили в УМВ по г Севастополю.

В ГУ МЧС России по г. Севастополю уточнили:

Водитель грузового автомобиля оказался зажат металлическими конструкциями транспортного средства. Сотрудники МЧС России произвели деблокировку пострадавшего, после чего передали его сотрудникам кареты «Скорой помощи». В рейсовом автобусе и легковом автомобиле пострадавших нет. Движение в обе стороны частично ограничено. Погибших нет.

 ДТП под Севастополем: грузовик столкнулся с рейсовым автобусом

Фото: УМВД и ГУ МЧС.

ДТП под Севастополем: грузовик столкнулся с рейсовым автобусом

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