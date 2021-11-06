ДТП с рейсовым автобусом под Севастополем: один человек погиб, пятеро травмированы

Сегодня днем, в 14:34 под Севастополем произошло ДТП с участием рейсового автобуса и кроссовера. В результате этой аварии на дороге «Андреевка – Солнечный» один человек погиб, еще пятеро получили повреждения. Как уточнили в ГИБДД, участники ДТП – автобус №42 «Северная – Андреевка» и «Volkswagen Tiguan». Предварительно, виновник ДТП – водитель кроссовера.

Водитель, 1992 года рождения, управляя автомобилем «Volkswagen Tiguan», не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом, следовавшим в сторону поселка Солнечный, – сообщили в ГИБДД.

Водитель иномарки скончался на месте. Водитель автобуса и четверо пассажиров с различными травмами госпитализированы. На месте ДТП работали все оперативные службы. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.