ДТП с рейсовым автобусом в Севастополе: трое пострадавших

26 июля, в 11:25 в Севастополе, на улице Сапунгорской произошло ДТП с участием рейсового автобуса №137 («Севастополь – Кача»). На месте аварии работали все оперативные службы. Авария произошла в считанных метрах от АЗС, автобус после столкновения с внедорожником врезался в рекламный щит заправки. По информации ГУ МЧС России по г. Севастополю, в результате этого ДТП пострадало 3 человека. В городском УМВД уточнили:

В 11:25 на 5 километре дороги «Севастополь – Инкерман» водитель, 1985 года рождения, управляя автомобилем «Opel», при перестроении слева направо не предоставил преимущества автобусу общественного транспорта, вследствие чего произошло столкновение, после которого водитель автобуса БАЗ выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на рекламную конструкцию. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса, которые были доставлены в городскую больницу.

По факту ДТП проводится проверка.