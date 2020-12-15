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ДТП с троллейбусом в Севастополе: двое пострадавших
Фото: Юлия Сашина, ВК, Автопартнер Крым

ДТП с троллейбусом в Севастополе: двое пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:21 15.12.2020

Сегодня днем (в 13:50) в Севастополе, на перекрестке проспекта Генерала Острякова и улицы Олега Кошевого произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Столкнулись троллейбус и легковой автомобиль «Kia Forte».

Водитель легкового автомобиля «Kia» не уступил дорогу троллейбусу, вследствие чего произошло столкновение, — сообщили в ГИБДД.

Косвенной причиной аварии стало отключение светофора на этом оживленном перекрестке.

С 9.30 возле перекрёстка нет в домах света, и не работает светофор — вот и результат!

Там светофор не работает, народ без светофора вообще водить не умеет.

Как только где-то на регулируемом перекрестке отключают светофор, сразу начинается какая то лютая дичь. Никто не знает куда ехать и кому уступать, — из обсуждения ДТП в группе ВК, Автопартнер Крым.

Водители транспортных средств не пострадали. За медицинской помощью обратились женщина-пассажир легкового автомобиля и несовершеннолетний пассажир троллейбуса.

По информации ГИБДД, за прошедшую неделю на дорогах Севастополя произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили различные травмы, в том числе один несовершеннолетний пешеход.

ДТП с троллейбусом в Севастополе: двое пострадавших

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