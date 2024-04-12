ДТП в Балаклаве: грузовик сбил женщину-пешехода

Полиция устанавливает обстоятельства утреннего ДТП с грузовым автомобилем в Балаклаве. По информации ГИБДД, наезд на пешехода произошел сегодня в 11:10 на ул. Новикова.

12 апреля, в 11)10 вблизи дома 40 по ул. Новикова 65-летний водитель грузового автомобиля «КамАЗ» с прицепом на нерегулируемом пешеходном переходе произвел наезд на 76-летнюю женщину-пешехода, переходившую проезжую часть справа налево по ходу движения грузового автомобиля.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и доставлена в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. Признаков опьянения у водителя не установлено, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.