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ДТП в центре Севастополя: под колеса троллейбуса попал юный велосипедист

ДТП в центре Севастополя: под колеса троллейбуса попал юный велосипедист

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:53 13.11.2021

Накануне днем (в 17:30) в центре Севастополя, на ул. Большой морской произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста.

На улице Большая Морская в районе дома №52 водитель, 1972 года рождения, управляя маршрутным троллейбусом, совершил наезд на трехлетнего мальчика, который выехал на беговеле на проезжую часть на запрещающий сигнал пешеходного светофора, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

ДТП в центре Севастополя: под колеса троллейбуса попал юный велосипедист

Ребенок выехал на дорогу на красный свет светофора, причем в присутствии матери. Малолетний пострадавший был доставлен 5-ю горбольницу — Центр охраны здоровья матери и ребенка. Городская прокуратура организовала проверку по этому поводу.

Прокуратурой проверяется исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения и о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе прокурорской проверки будут изучены условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, полнота выполнение родителями их обязанностей по уходу и присмотру за ребенком, — сообщили в прокуратуре Севастополя.

ДТП в центре Севастополя: под колеса троллейбуса попал юный велосипедист

Фото: УМВД по г. Севастополю и ВК, Автопартнер Крым.

ДТП в центре Севастополя: под колеса троллейбуса попал юный велосипедист

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