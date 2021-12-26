ДТП в Инкермане. Водителя «Жигулей» вырезали из смятого салона авто

Сегодня утром (в 6:40) в Инкермане, на Симферопольском шоссе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. По информации ГИБДД, водитель ВАЗ 2103 не справился с управлением, машину занесло. Произошло столкновение легкового автомобиля с препятствием.

На месте аварии работали все оперативные службы. Спасатели ГУ МЧС России по г. Севастополю провели деблокировку водителя транспортного средства (мужчина оказался зажат металлическими конструкциями кузова «Жигулей»).

С различными травмами мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи и направлен в лечебное учреждение города.

Фото: ГУ МЧС России по г Севастополю, ВК, Автопартнер Крым, Р.Приходько, И.Кузнецов.

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