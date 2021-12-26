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ДТП в Инкермане. Водителя «Жигулей» вырезали из смятого салона авто

ДТП в Инкермане. Водителя «Жигулей» вырезали из смятого салона авто

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 20:15 26.12.2021

Сегодня утром (в 6:40) в Инкермане, на Симферопольском шоссе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. По информации ГИБДД, водитель ВАЗ 2103 не справился с управлением, машину занесло. Произошло столкновение легкового автомобиля с препятствием.

ДТП в Инкермане. Водителя «Жигулей» вырезали из смятого салона авто

На месте аварии работали все оперативные службы. Спасатели ГУ МЧС России по г. Севастополю провели деблокировку водителя транспортного средства (мужчина оказался зажат металлическими конструкциями кузова «Жигулей»).

ДТП в Инкермане. Водителя «Жигулей» вырезали из смятого салона авто

С различными травмами мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи и направлен в лечебное учреждение города.

ДТП в Инкермане. Водителя «Жигулей» вырезали из смятого салона авто

Фото: ГУ МЧС России по г Севастополю, ВК, Автопартнер Крым, Р.Приходько, И.Кузнецов.

ДТП в Инкермане. Водителя «Жигулей» вырезали из смятого салона авто

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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