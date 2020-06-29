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ДТП в Красногвардейском районе: водитель сбил пешехода и сбежал. Нашли?

ДТП в Красногвардейском районе: водитель сбил пешехода и сбежал. Нашли?

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:47 29.06.2020

В МВД России в Крыму сообщили: в Красногвардейском районе 27 июня приблизительно в 23:40 неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя, допустил наезд на пешехода 1990 года рождения, которая двигалась вне населенного пункта предположительно посередине проезжей части.

В нарушение п. 2.5 ПДД РФ, водитель автомобиля скрылся с места ДТП, участником которого он является, на месте происшествия полицейскими было обнаружено левое зеркало заднего вида черного цвета. В результате данного происшествия пешеход получила многочисленные телесные повреждения. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции Красногвардейского района водитель и транспортное средство были установлены в течении суток. Водитель оказался жителем Нижнегорского района. После совершения ДТП он бросил свой автомобиль без номерных знаков во дворе многоэтажных домов пгт. Красногвардейское. Как выяснилось, молодой человек ранее позволял себе сесть за руль в состоянии опьянения, за что привлекался к административной ответственности, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

В отношении мужчины полицейскими был составлен административный протокол — по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).

Материалы по факту дорожно-транспортного происшествия были переданы в следственный отдел МВД России по Красногвардейскому району.

фото: пресс-служба МВД России в Крыму

ДТП в Красногвардейском районе: водитель сбил пешехода и сбежал. Нашли?

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