ДТП в районе Орлиновского моста, под Севастополем: шестеро пострадавших

Сегодня днем, в 13:25 в районе Орлиновского моста, под Севастополем произошло ДТП, в котором пострадало 6 человек, из них — двое несовершеннолетних.

Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей — «Toyota Land Cruiser Prado» и «Toyota Avensis». На месте аварии работали все оперативные службы. Одно из транспортных средств перевернулось, оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Спасатели приступили к деблокировке женщины, которая оказалась зажатой конструкциями транспортного средства. Всего в машинах находилось 8 человек, из которых травмы различной степени тяжести получили шестеро, в том числе двое детей. Спасатели оказали им первую помощь и передали медицинским бригадам для последующей госпитализации. Погибших нет, — сообщили в ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Всего от МЧС России в ликвидации последствий происшествия участвовали 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Кроме того, на месте работали представители Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города, скорой медицинской помощи и ГИБДД. Также в места госпитализации пострадавших направлены 2 специалиста Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Работы полностью завершены в 14:24.

Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю и ВК, Автопартнер Крым.