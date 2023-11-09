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в Севастополе: автоледи не заметила электросамокат

ДТП в Севастополе: автоледи не заметила электросамокат

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 12:41 09.11.2023

Сегодня утром, в 11:30 в Севастополе, на улице Пожарова произошло ДТП,  в котором пострадал водитель электросамоката.

41-летняя автоледи, управляя внедорожником BMW, на улице Пожарова при запрещающем повороте налево не предоставила преимущество в движении 43-летнему водителю электросамоката, который двигался во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель электросамоката с травмами различной степени тяжести доставлен в городскую больницу, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

ДТП в Севастополе: автоледи не заметила электросамокат

Признаков опьянения у водителей не установлено. Сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим проводится проверка.

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В Telegram появилось видео момента ДТП (с камеры на шлеме водителя электросамоката). Ехал парень, конечно, быстро и агрессивно. Но и автоледи не только не заметила электросамокат, но и поворачивала налево через сплошную.

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