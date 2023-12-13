ДТП в Севастополе: автоледи так некстати нажала на педаль газа и…

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Севастополе с участием маршрутки и легкового автомобиля. Как сообщили в ГИБДД, авария произошла сегодня утром (в 10:10) на улице Вакуленчука.

В районе дома № 20 на улице Вакуленчука 29-летняя автоледи, управляя автомобилем «Honda», неправильно выбрала скорость движения и не учла погодные условия (мокрая поверхность проезжей части дороги), вследствие чего потеряла контроль над управлением иномарки. Изменив направление движения вправо, «Honda» произвела столкновение с маршрутным автобусом «Mercedes». Предварительно установлено, что в результате ДТП водители транспортных средств, а также пассажиры, находившиеся на момент столкновения в автобусе, не пострадали, — сообщили в ГИБДД.

В ходе проверки признаков опьянения у водителей не выявлено.