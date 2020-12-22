ДТП в Севастополе: автомобиль влетел в столб

22 декабря в 7 часов 10 минут в оперативную дежурную смену Центра управления а кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступила информация о том, что на Проспекте Гагарина случилось ДТП.

Произошёл наезд легкового автомобиля на опору линии электропередачи, водитель и пассажир оказались зажаты внутри транспортного средства элементами его конструкции. Спасатели незамедлительно произвели деблокировку людей и транспортировали их в карету скорой помощи для госпитализации. Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести. Кроме того, сотрудники МЧС произвели отключение аккумуляторных батарей автомобиля. Работы полностью завершили в 8 часов 2 минуты. В них участвовало 11 человек и 2 единицы техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.