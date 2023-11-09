ДТП в Севастополе: его участникам на двоих 135 лет

Заголовок, конечно, эйджизмом отдает, но просто мы хотели сказать, что в ДТП попадают не только молодые и безбашенные, но и вполне умудренные опытом, убеленные сединой люди, «со стажем в тысячу лет». Дело было в Севастополе, вчера днем. Внимание на видео: бодрая пенсионерка увидела троллейбус на остановке. Дальше действовала по принципу: «цель вижу, препятствий не замечаю». Пенсионер за рулем отечественного авто и вовсе не обратил внимания на запрещающий сигнал светофора, да и с реакцией как-то не очень вышло… Вот и получилось: один проскакивал на «красный», вторая бежала в 10-15 метрах от «зебры». Ну и встретились.

В 13 часов 50 минут 73-летний водитель автомобиля «Лада Веста» в районе дома № 28В по проспекту Героев Сталинграда, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на 62-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы и была доставлена в городскую больницу, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Признаков опьянения у водителя не установлено. Сотрудниками Госавтоинспекции по факту ДТП с пострадавшим проводится проверка.