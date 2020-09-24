ДТП в Севастополе: несовершеннолетние на дороге и себя, и других «не жалеют»

В Севастополе 14-летний водитель мопеда управлял транспортным средством, не имея на это право, и вместе с 17-летним пассажиром были без мотошлемов.

ДТП произошло в темное время суток на нерегулируемом перекрестке улиц Хрусталева – Олега Кошевого. При повороте налево несовершеннолетний водитель не предоставил преимущество в движении автомобилю Киа, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП несовершеннолетние водитель и пассажир мопеда были доставлены в детскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести, транспортное средство отправлено на штрафплощадку. Информация по данному дорожно-транспортному происшествию направлена в инспекцию по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Севастополю для дальнейшего привлечения к административной ответственности родителей подростка, — сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних к административной ответственности привлекаются родители по статье 5.35 КоАП РФ.

Госавтоинспекция предупреждает подростков и их родителей:

Управлять мопедом, скутером или легким мотоциклом разрешается лицам, достигшим 16 лет, прошедшим обучение в автошколе, сдавшим экзамены в ГИБДД и получившим категорию М. Точно такие же условия предусмотрены для водителей мотоциклов, только получение водительского удостоверения категорий А1 и А возможно с 18 лет.