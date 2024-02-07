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в Севастополе: ни за что ни про что пострадал водитель мопеда

ДТП в Севастополе: ни за что ни про что пострадал водитель мопеда

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 20:45 07.02.2024

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Севастополе, в котором пострадал несовершеннолетний водитель мопеда. Как уточнили в ГИБДД, авария произошла сегодня днем (в 14:15) на ул. Пожарова.

В районе дома №1 по улице Пожарова, 29- летний водитель «Лада Калина» при запрещающем повороте налево не предоставил преимущество в движении 17 — летнему водителю мопеда «Alpha», который двигался во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель мопеда с травмами различной степени тяжести доставлен в городскую больницу, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Признаков опьянения у водителей не установлено. Сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим проводится проверка.

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