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ДТП в Севастополе: перевернулся автомобиль "скорой помощи"
фото: «ДТП и ЧП/Крым/Севастополь/Симферополь»/ ВКонтакте

ДТП в Севастополе: перевернулся автомобиль «скорой помощи»

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Севастополе 21:13 14.04.2021

Автомобиль скорой медицинской помощи перевернулся в результате ДТП, произошедшего на улице Толстого в Севастополе. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на главного врача Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Татьяну Стульбу.

В 14.45 на перекрестке улиц Льва Толстого и Ивана Голубца водитель (грузового) автомобиля Foton не предоставил преимущества движению автомобилю скорой медицинской помощи, который двигался на экстренный вызов с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом, допустив при этом столкновение и ударив своей передней частью заднюю часть автомобиля «скорой медицинской помощи», что и привело к опрокидыванию, – пояснила специалист.

Медики торопились на вызов к пациенту с инсультом. Стульба отметила, что водитель грузовика был в наушниках, поэтому не слышал спецсигнал. В то же время водитель «скорой» – один из лучших в Центре экстренной медицины, где работает с 2014 года. Его общий стаж вождения – 42 года.

В результате столкновения никто не пострадал. Автомобиль «скорой помощи» эвакуирован на подстанцию. Идёт проверка по факту ДТП.

Источник: Крыминформ

ДТП в Севастополе: перевернулся автомобиль "скорой помощи"

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