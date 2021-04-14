ДТП в Севастополе: перевернулся автомобиль «скорой помощи»

Автомобиль скорой медицинской помощи перевернулся в результате ДТП, произошедшего на улице Толстого в Севастополе. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на главного врача Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Татьяну Стульбу.

В 14.45 на перекрестке улиц Льва Толстого и Ивана Голубца водитель (грузового) автомобиля Foton не предоставил преимущества движению автомобилю скорой медицинской помощи, который двигался на экстренный вызов с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом, допустив при этом столкновение и ударив своей передней частью заднюю часть автомобиля «скорой медицинской помощи», что и привело к опрокидыванию, – пояснила специалист.

Медики торопились на вызов к пациенту с инсультом. Стульба отметила, что водитель грузовика был в наушниках, поэтому не слышал спецсигнал. В то же время водитель «скорой» – один из лучших в Центре экстренной медицины, где работает с 2014 года. Его общий стаж вождения – 42 года.

В результате столкновения никто не пострадал. Автомобиль «скорой помощи» эвакуирован на подстанцию. Идёт проверка по факту ДТП.

Источник: Крыминформ