ДТП в Севастополе – под колеса «Ланоса» угодили девушки-пешеходы

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием двух пешеходов на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе.

Вчера в 17 часов 15 минут в районе дома № 9 на улице Адмирала Октябрьского, 34-летний водитель «Daewoo Lanos» совершил наезд на двух девушек, 20 и 19 лет, которые переходили проезжую часть дороги вне пешеходного перехода при наличии его в зоне видимости. Установлено, что на момент дорожного происшествия пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП обе девушки получили травмы и были доставлены в городскую больницу. После осмотра медиками одна из пострадавших была госпитализирована, а вторая в удовлетворительном состоянии отпущена. На место дорожной аварии незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекциии Севастополя. По результатам освидетельствования полицейскими установлено, что водитель иномарки был трезв, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.