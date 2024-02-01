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в Севастополе – под колеса «Ланоса» угодили девушки-пешеходы

ДТП в Севастополе – под колеса «Ланоса» угодили девушки-пешеходы

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 13:45 01.02.2024

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием двух пешеходов на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе.

Вчера в 17 часов 15 минут в районе дома № 9 на улице Адмирала Октябрьского, 34-летний водитель «Daewoo Lanos» совершил наезд на двух девушек, 20 и 19 лет, которые переходили проезжую часть дороги вне пешеходного перехода при наличии его в зоне видимости. Установлено, что на момент дорожного происшествия пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП обе девушки получили травмы и были доставлены в городскую больницу. После осмотра медиками одна из пострадавших была госпитализирована, а вторая в удовлетворительном состоянии отпущена. На место дорожной аварии незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекциии Севастополя. По результатам освидетельствования полицейскими установлено, что водитель иномарки был трезв, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

ДТП в Севастополе – под колеса «Ланоса» угодили девушки-пешеходы

В настоящее время по факту ДТП сотрудниками полиции в отношении пешеходов, нарушивших ПДД, составлены административные материалы по части 1 ст. 12.30 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех в движении транспортных средств». Санкция влечёт наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

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«Картину» опасного перехода дороги дополнит видео.

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