ДТП в Севастополе: погиб водитель скорой помощи

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня около 6 часов 10 минут на перекрестке проспекта Генерала Острякова с автодорогой «Подъезд к Максимовой даче» произошло столкновение автомобиля скорой помощи с легковым автомобилем Nissan.
От столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся, а легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части и произвел наезд на световую опору. В результате ДТП погиб водитель скорой помощи. Телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель Nissan 1972 г.р. и пассажиры скорой помощи — две женщины 36 и 60 лет и ребенок 2020 г.р., — озвучили детали дорожной трагедии вв пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: ДТП в Севастополе