ДТП в Севастополе: погиб водитель скорой помощи

От столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся, а легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части и произвел наезд на световую опору. В результате ДТП погиб водитель скорой помощи. Телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель Nissan 1972 г.р. и пассажиры скорой помощи — две женщины 36 и 60 лет и ребенок 2020 г.р., — озвучили детали дорожной трагедии вв пресс-службе УМВД России в Севастополе.