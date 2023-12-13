ДТП в Севастополе: пострадал шестилетний ребенок

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Севастополе, в котором пострадал несовершеннолетний. Как уточнили в ГИБДД, авария случилась накануне днем (в 16:30) на проспекте Октябрьской Революции.

43-летний водитель автомобиля «Toyota» в районе дома № 48 на проспекте Октябрьской Революции, на регулируемом перекрестке произвел проезд на запрещающий сигнал светофора, не предоставив преимущество в движении, и совершил столкновение с легковым автомобилем «Hyundai» под управлением 38-летнего водителя. В результате ДТП получил телесные повреждения 6-летний пассажир автомобиля «Hyundai» и был доставлен в городскую больницу, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. В ходе проверки признаков опьянения у водителей не установлено. В настоящее время по факту ДТП, в котором пострадал ребёнок, проводится проверка.