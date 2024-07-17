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в Севастополе: пострадала пассажирка микроавтобуса

ДТП в Севастополе: пострадала пассажирка микроавтобуса

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:16 17.07.2024

В Севастополе полиция проводит проверку по факту ДТП на Столетовском проспекте с участием легкового автомобиля и фургона. Как уточнили в региональном УМВД, в этой аварии, случившейся сегодня днем, в 15:25, пострадала пассажирка микроавтобуса.

50-летний водитель, управляя автомобилем «Chevrolet Aveo», около дома № 3А на Столетовском проспекте неправильно выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с фургоном «Ford Transit» под управлением 29-летнего водителя, который двигался по своей полосе. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила 49-летняя пассажирка «Ford Transit», которая была доставлена в городскую больницу. Предварительно, водители были трезвы, – рассказали в УМВД по г. Севастополю.

По факту ДТП с пострадавшей проводится проверка.

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