ДТП в Севастополе: пострадали подростки. Прокуратура проводит проверку

По предварительным данным, 11 февраля 2024 года, около 1 часа 35 минут, мужчина, 1984 года рождения, двигавшийся за рулем автомобиля «Мерседес» по ул. Отрадной, при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки», который ехал во встречном направлении. В результате ДТП двое несовершеннолетних: водитель мотоцикла 2006 года рождения и его пассажир 2008 года рождения — получили многочисленные травмы. Пострадавшие подростки госпитализированы в ГБУЗС «Городская больница № 5 — ЦОЗМиР», — сообщили в севастопольской прокуратуре.