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ДТП в Севастополе: прямо на «зебре» водитель-торопыга сбил девушку

ДТП в Севастополе: прямо на «зебре» водитель-торопыга сбил девушку

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 20:38 19.05.2021

Накануне вечером, в 20:05 в Севастополе, на ул. Вакуленчука произошло ДТП, в котором пострадала девушка-пешеход.

Водитель, 1967 г.р., управляя автомобилем «Daewoo» совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть  по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля, — отметили в ГИБДД.

ДТП в Севастополе: прямо на «зебре» водитель-торопыга сбил девушку

Пострадавшая госпитализирована в первую горбольницу. По факту ДТП проводится проверка. В соцсетях появилось видео момента ДТП – запись с камеры внешнего наблюдения. Видно, что пешехода пропускают автобус и встречное авто, а вот водитель «Daewoo» даже не притормозил перед «зеброй».

Фото: В.Болотов и Г.Никитина ВК, Автопартнер Крым

ДТП в Севастополе: прямо на «зебре» водитель-торопыга сбил девушку

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