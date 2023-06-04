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ДТП в Севастополе: серьезно пострадала женщина-пешеход
Фото: УМВД по г. Севастополю

ДТП в Севастополе: серьезно пострадала женщина-пешеход

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 20:16 04.06.2023

Сегодня днем (в 16:50) в Севастополе, на улице Шевченко произошло ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход. Она госпитализирована с очень серьезными травмами. Видео момента ДТП появилось в Сети.

36-летний водитель автомобиля «КIA» в районе дома №17 по улице Тараса Шевченко совершил наезд на 65-летнего пешехода, которая двигалась во встречном направлении по тротуару. В результате ДТП женщина с травмами различной степени тяжести доставлена в городскую больницу. Предварительно, по результатам освидетельствования у водителя установлено состояние опьянения. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, опрашиваются очевидцы происшествия, изъяты и изучаются записи с видеорегистраторов, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Подчеркивается, что действиям водителя будет дана принципиальная правовая оценка. Вероятно, в этом ДТП не один виновник (на видео – авто, которое едет по встречной полосе, создавая помеху нарушителю). Продолжается проверка.

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