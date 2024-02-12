Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | ДТП в Севастополе: шестеро пострадавших, в том числе двое детей
актуально в республике
в Севастополе: шестеро пострадавших, в том числе двое детей
Скриншот: УМВД по г. Севастополю

ДТП в Севастополе: шестеро пострадавших, в том числе двое детей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 12:48 12.02.2024

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Севастополе, в котором пострадали шесть человек, в том числе двое детей. По информации городского УМВД, авария случилась в воскресенье, в 16:55 на 58 км автодороги «Симферополь – Бахчисарай — Севастополь», на повороте на Северную сторону.

34-летний водитель KIA, двигаясь со стороны Инкермана в сторону улицы Богданова, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Volkswagen» под управлением 23-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, и произвёл столкновение с ним. После удара «Volkswagen» продолжил движение и столкнулся с автомобилем «Лада» под управлением 32-летнего водителя. Далее иномарка выехала за пределы проезжей части и перевернулась. В результате ДТП пострадали водитель «Volkswagen», а также водитель KIA и четверо его пассажиров, двое из которых дети 10 и 13 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. По факту ДТП с пострадавшими проводится проверка.

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ДТП в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
ДТП в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.