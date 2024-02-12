ДТП в Севастополе: шестеро пострадавших, в том числе двое детей

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Севастополе, в котором пострадали шесть человек, в том числе двое детей. По информации городского УМВД, авария случилась в воскресенье, в 16:55 на 58 км автодороги «Симферополь – Бахчисарай — Севастополь», на повороте на Северную сторону.

34-летний водитель KIA, двигаясь со стороны Инкермана в сторону улицы Богданова, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Volkswagen» под управлением 23-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, и произвёл столкновение с ним. После удара «Volkswagen» продолжил движение и столкнулся с автомобилем «Лада» под управлением 32-летнего водителя. Далее иномарка выехала за пределы проезжей части и перевернулась. В результате ДТП пострадали водитель «Volkswagen», а также водитель KIA и четверо его пассажиров, двое из которых дети 10 и 13 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. По факту ДТП с пострадавшими проводится проверка.