ДТП в Севастополе: «Скорая» сбила подростка на «зебре»

Сегодня днем в Севастополе, на площади 50-летия СССР микроавтобус сбил подростка. Суть происшествия существенно дополняют две детали: мальчик находился на пешеходном переходе (ближе к улице Надежды Островской), а микроавтобус был «Скорой помощью». В УМВД по г. Севастополю факт ДТП подтвердили, но подробностей не раскрыли:

Водитель автомобиля «Скорой помощи» совершил наезд на ребенка, который находился на пешеходном переходе.

Судя по видео, появившемуся в соцсетях, «Скорая» мчалась по встречной полосе, но почему-то без спецсигналов.

Ребенок госпитализирован, точной информации о его травмах нет. По информации очевидцев, ребенок передвигался по переходу на скейтборде. В полиции уточнили – на самокате. Проводится проверка.

ДОПОЛНЕНО: Оказалось, видео не передало важного момента: Карета «Скорой помощи» ехала со спецсигналами. Не верь ушам и глазам своим? В правительстве города пояснили:

Машина ехала с применением специальных световых и звуковых сигналов. В автомобиле установлено специальное громкоговорящее устройство. Специфика устройства такова, что звуковой сигнал подаётся с интервалами. По предварительной информации, в моменте, зафиксированном на видео, произошла пауза в подаче звукового сигнала.

Тем не менее, проверка по факту ДТП с пострадавшим несовершеннолетним продолжается.