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ДТП в Севастополе: столкнулись автобус и троллейбус. Пострадали дети

ДТП в Севастополе: столкнулись автобус и троллейбус. Пострадали дети

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:45 10.01.2022

Сегодня днем (в 12:25) в Севастополе произошло ДТП с участием автобуса и троллейбуса.

На проспекте Генерала Острякова водитель автобуса, 1975 г.р. не выбрал безопасную дистанцию в движении и совершил столкновение с троллейбусом. В результате ДТП трое пассажиров автобуса девяти, одиннадцати и двенадцати лет получили травмы, — сообщили в ГИБДД.

ДТП в Севастополе: столкнулись автобус и троллейбус. Пострадали дети

Пострадавших оперативно доставили в детскую городскую больницу. Полиция устанавливают обстоятельства аварии.

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ДТП в Севастополе: столкнулись автобус и троллейбус. Пострадали дети

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