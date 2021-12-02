Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | ДТП в Севастополе: столкнулись два КАМАЗа

crimeapress_news



реклама в крыму
ДТП в Севастополе: столкнулись два КАМАЗа

ДТП в Севастополе: столкнулись два КАМАЗа

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:43 02.12.2021

Сегодня днем (в 12:50) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в Севастополе, на улице Нефтяной произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

По прибытии спасатели провели деблокировку одного пострадавшего, которого передали бригаде скорой медицинской помощи. Также сотрудники чрезвычайного ведомства провели отключение аккумуляторной батареи, — рассказ0али в ГУ МЧС России по г. Севастополе.

Как уточнили в ГИБДД, столкнулись два КАМАЗа. Пострадавший – водительного одного из грузовиков. причиной ДТП стала неправильно выбранная дистанция между шедшими друг за другом транспортными средствами.

Водитель автомобиля КАМАЗ не выбрал безопасную дистанцию до двигающегося впереди грузовика под управлением водителя, 1986 года рождения, что привело к столкновению, – отметили в Госавтоинспекции.

Полиция проводит проверку.

ДТП в Севастополе: столкнулись два КАМАЗа

Фото: УМВД по г. Севастополю.

ДТП в Севастополе: столкнулись два КАМАЗа

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.