ДТП в Севастополе: столкнулись два КАМАЗа

Сегодня днем (в 12:50) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в Севастополе, на улице Нефтяной произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

По прибытии спасатели провели деблокировку одного пострадавшего, которого передали бригаде скорой медицинской помощи. Также сотрудники чрезвычайного ведомства провели отключение аккумуляторной батареи, — рассказ0али в ГУ МЧС России по г. Севастополе.

Как уточнили в ГИБДД, столкнулись два КАМАЗа. Пострадавший – водительного одного из грузовиков. причиной ДТП стала неправильно выбранная дистанция между шедшими друг за другом транспортными средствами.

Водитель автомобиля КАМАЗ не выбрал безопасную дистанцию до двигающегося впереди грузовика под управлением водителя, 1986 года рождения, что привело к столкновению, – отметили в Госавтоинспекции.

Полиция проводит проверку.

Фото: УМВД по г. Севастополю.