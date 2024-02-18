ДТП в Севастополе: столкнулись «Жигули» и «Фиат»

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Севастополе, в котором пострадал человек. Как уточнили в ГИБДД, авария произошла сегодня днем (в 17:40) на Фиолентовском шоссе.

23-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны Монастырского шоссе в сторону Камышового шоссе, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю FIAT под управлением 25-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, и произвёл столкновение с ним. После удара автомобиль FIAT выехал за пределы проезжей части, где произвел опрокидывание. В результате ДТП пострадал 25-летний водитель автомобиля FIAT. Пострадавший оперативно доставлен в медицинские учреждения, — сообщили в УМВД по г. Севастополе.

На месте дорожной аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП с пострадавшим проводится проверка.

Фото: УМВД по г. Севастополю.