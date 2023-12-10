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в Севастополе: таксист не справился с управлением – трое пострадавших

ДТП в Севастополе: таксист не справился с управлением – трое пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 20:12 10.12.2023

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Севастополе, в котором пострадал водитель и его два пассажира, в том числе ребёнок. По информации ГИБДД, авария произошла сегодня утром (в 7:25) на ул. Вакуленчука.

Водитель автомобиля «Рено Логан» в районе дома № 53 на улице Вакуленчука на левом закруглении дороги выехал за пределы проезжей части влево,  где совершил наезд на световую опору. В результате ДТП различные травмы получил водитель иномарки и его два пассажира: 47-летняя женщина и 12-летний ребёнок,  который перевозился на заднем пассажирском сиденье без использования детского удерживающего устройства и штатных ремней безопасности, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекциии Севастополя. В ходе проверки признаков опьянения у водителя не установлено. В настоящее время по факту ДТП с пострадавшими проводится проверка.

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