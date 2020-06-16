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ДТП в Севастополе: утренний «перевертыш»
Фото: Анастасия Дроздова, ВК, Автопартнер Крым

ДТП в Севастополе: утренний «перевертыш»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 11:57 16.06.2020

Рано утром в Севастополе, на ул. Гоголя произошло ДТП, в котором пострадал один человек. На полном ходу перевернулся легковой автомобиль «Опель Астра». Фото и видео «перевертыша» уже заняло особое место в утренних сводках соцсетей. Главный вопрос: КАК? Как можно было перевернуться на пустой улице (это счастье, что пустой). «След» битых стекол, черного след шин и запчастей занял метров 10-15.

По информации ГИБДД, водитель иномарки не справился с управлением, допустил наезд на препятствие (врезался в припаркованный автомобиль?), в результате столкновения авто перевернулось, а сам мужчина получил повреждения и был госпитализирован.

Отметим, что утреннее ДТП стало причинной автопробок и заторов на ул. Гоголя и площади Ушакова.

ДТП в Севастополе: утренний «перевертыш»

Фото: Анастасия Дроздова, ВК, Автопартнер Крым

ДТП в Севастополе: утренний «перевертыш»

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