ДТП в Севастополе: в центре города экскаватор раздавил легковой автомобиль

ДТП в Севастополе произошло на улице Большой Морской возле кинотеатра «Победа».

Водитель, управляя экскаватором, двигался по улице Большой Морской со стороны площади Лазарева в направлении площади Ушакова. В районе дома №15 при перестроении влево не уступил дорогу автомобилю Audi под управлением водителя 1993 года рождения, который двигался слева в попутном направлении по своей полосе без изменения движения, – цитирует «Новый Севастополь» сообщение пресс-службы регионального управления МВД.