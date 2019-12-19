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ДТП в Севастополе: в центре города экскаватор раздавил легковой автомобиль

ДТП в Севастополе: в центре города экскаватор раздавил легковой автомобиль

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:07 19.12.2019

ДТП в Севастополе произошло на улице Большой Морской возле кинотеатра «Победа».

Водитель, управляя экскаватором, двигался по улице Большой Морской со стороны площади Лазарева в направлении площади Ушакова. В районе дома №15 при перестроении влево не уступил дорогу автомобилю Audi под управлением водителя 1993 года рождения, который двигался слева в попутном направлении по своей полосе без изменения движения, – цитирует «Новый Севастополь» сообщение пресс-службы регионального управления МВД.

Водитель и пассажир легкового автомобиля доставлены в больницу.

ДТП в Севастополе: в центре города экскаватор раздавил легковой автомобиль

фото: ВКонтакте

ДТП в Севастополе: в центре города экскаватор раздавил легковой автомобиль

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