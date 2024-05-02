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в Севастополе: в «неравном бою» сошлись два «Daewoo»

ДТП в Севастополе: в «неравном бою» сошлись два «Daewoo»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 13:05 02.05.2024

В аварии пострадал ребенок.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Севастополе с пострадавшими водителем и несовершеннолетней пассажиркой. Столкновение двух легковушек произошло накануне днем, в районе площади Восставших.

1 мая, в 17:52 33-летняя автоледи, управляя автомобилем «Daewoo Nexia», около дома № 8 на площади Восставших неправильно выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Daewoo Matiz» под управлением 30-летней девушки-водителя, которая двигалась по своей полосе. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила водитель и 13-летняя пассажирка автомобиля «Daewoo Nexia», которые были доставлены в городскую больницу. Предварительно, водители были трезвы, а ребёнок-пассажир – пристёгнут, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

По факту ДТП с пострадавшими проводится проверка.

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