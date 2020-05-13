ДТП в Севастополе в районе Мекензиевых гор: авто столкнулось с деревом и загорелось

Сообщение в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю о ДТП в районе Мекензиевых гор поступило 13 мая в 14 часов 26 минут. Легковой автомобиль совершил наезд на препятствие: столкнулся с деревом – в результате чего случилось возгорание.

По прибытию было установлено, что пострадали трое человек – двое мужчин и одна женщина; покинуть транспортное средство им помогли граждане, ставшие свидетелями ДТП. Спасатели незамедлительно приступили к тушению пожара, площадь которого составила 2 квадратных метра, и оказанию доврачебной помощи пострадавшим. Впоследствии все трое были транспортированы в кареты скорой помощи и госпитализированы. Сотрудники МЧС также произвели смыв горюче-смазочных материалов с проезжей части. Работы были полностью завершены в 15 часов 33 минуты, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Помимо МЧС и медицинских работников в ликвидации последствий ДТП были задействованы сотрудники полиции и ГИБДД.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе