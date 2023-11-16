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в Севастополе: водитель сбил женщину-пешехода и… спокойно уехал

ДТП в Севастополе: водитель сбил женщину-пешехода и… спокойно уехал

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 20:14 16.11.2023

Госавтоинспекция устанавливает свидетелей ДТП в Севастополе, произошедшего сегодня днем на ул. Руднева.

В 14:35 неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, произвёл наезд на 64-летнюю женщину, переходившую проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего в нарушении ПДД РФ водитель покинул место ДТП. В результате дорожного происшествия пострадавшая получила травмы различной степени тяжести. Для проведения объективного и всестороннего расследования по делу сотрудникам полиции необходимо опросить свидетелей данного ДТП, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

ГИБДД просит откликнуться горожан, ставших очевидцами происшествия, по телефону: +7 (978) 641 72 50.

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