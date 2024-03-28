ДТП в севастопольском поселке Любимовка: КамАЗ въехал в жилой дом

Накануне вечером (в 20:20) в севастопольском поселке Любимовка произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Груженый зерном КамАЗ врезался в жилой дом и перевернулся.

Водитель грузового автомобиля КамАЗ с прицепом, в районе дома 128 на ул. Федоровской, не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением транспортного средства и совершил столкновение с забором и световой опорой, далее продолжил движение по инерции и совершил столкновение с жилым домом, после чего опрокинулся. В результате ДТП 51-летний водитель грузовика не пострадал. Признаков опьянения у водителя не установлено, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.