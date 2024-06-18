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Дубаи? ! Самая длинная набережная России – в 20 км – протянется от Сак до Евпатории
Вариация на тему м/ф "Возвращение блудного попугая". Союзмультфильм, 1984-2006. Режиссеры: В.Караваев, А.Давыдов

Дубаи? Крым! Самая длинная набережная России – в 20 км – протянется от Сак до Евпатории

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:17 18.06.2024

В Крыму построят мегакурорт с 17 отелями и самой большой набережной в стране, которая протянется от Сак до Евпатории. Об этом пишет «Российская газета».

Автор статьи Сергей Винник отмечает: в Крыму началось создание сразу двух новых круглогодичных курортов — «Золотые пески России» и «Крымская Ривьера». Они станут составной частью федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». На новом курорте будет самая большая набережная в России — свыше 20 километров. За один сезон здесь смогут отдохнуть до миллиона туристов.

Уже через шесть лет круглогодичный курорт «Золотые пески России» примет первых отдыхающих. На площади 213 гектаров здесь разместятся 17 отелей классностью от трех до пяти звезд, набережная на всем протяжении курорта, открытые и закрытые бассейны, СПА-комплексы, зоны для различного вида отдыха, аквапарки и множество другой инфраструктуры развлечений. Только пляжи займут на новом курорте 45 гектаров.

Работы начались. На курорте «Золотые пески» подготовлена документация планировки территории. Со второй половины года специалисты приступят к разработке мастер-плана. Одновременно началось формирование земельных участков, где будет реализован проект, — раскрыл подробности глава парламента Крыма Владимир Константинов. — Уже ведется проектирование набережной.

Федеральный бюджет вложит в проект около 13 миллиардов рублей, а частный инвестор — около 60 миллиардов.

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Проект «Крымская Ривьера» разместится в Саках на площади 13 гектаров. В четырехзвездочном комплексе планируется 840 номеров. Инвестор планирует вложить в курорт около 16 миллиардов собственных средств. Курорт должен принять гостей уже в 2028 году. Здесь также уже ведутся работы. Со временем оба курорта — «Крымская Ривьера» и «Золотые пески», должны сомкнуться по береговой линии, образовав самую протяженную набережную в России — более 20 километров.

Дубаи? Крым! Самая длинная набережная России – в 20 км – протянется от Сак до Евпатории

Иллюстрация «Российской газеты»: так будет выглядеть новый большой курорт в Крыму через шесть лет. / Группа компаний «Монолит»

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