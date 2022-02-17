Два ДТП в Севастополе – двое пострадавших

В ГИБДД Севастополя рассказали о двух авариях среды, в которых пострадало два человека.

В первом случае лоб в лоб столкнулись два ВАЗа. Водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем «Lada», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ 21099. За рулём машины был 68-летний мужчина, который получил различные травмы. Это ДТП произошло на улице Хрусталева.

Во втором случае столкнулись сразу три автомобиля. ДТП произошло на въезде в город со стороны поселка Дергачи.

Водитель, 1992 года рождения, управляя автомобилем «Suzuki», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигающимся навстречу «Nissan». При ударе машину отбросило в сторону, на едущий следом «Volkswagen». Водитель автомобиля «Nissan» получил различные травмы, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Полиция проводит проверку. В ГИБДД подчеркнули — оба ДТП произошли по одной причине — выезду одного из транспортных средств на встречную полосу движения. Новая тенденция на дорогах Севастополя?

Фото: УМВД по г. Севастополю.

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