Два пешехода погибли, один — в больнице. ДТП на дороге Ялта-Севастополь

ДТП на дороге Ялта-Севастополь произошло накануне вечером.
Водитель (мужчина 1985 г.р.), управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигаясь в Ялту по автомобильной дороге Ялта-Севастополь на 22 км. +500м, допустил наезд на трех пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП два пешехода (1975 и 1963 г.р.) смертельно травмированы и один пешеход (1963 г.р.) получил телесные повреждения и был доставлен в Ялтинскую городскую больницу № 1. Сотрудники ГИБДД прибыли незамедлительно, на месте обеспечили оказание первой медицинской помощи пострадавшим, приняли меры к обеспечению бесперебойного движения автотранспорта в районе ДТП, — сообщили детали ДТП в пресс-службе МВД России в Крыму.
В настоящее время, отмечают в ведомстве, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству.
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