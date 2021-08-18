Два происшествия с дорогими авто на Крымском полуострове. Однако, тенденция

В Симферополе загорелось СТО с автомобилями. Увы, сгорело дорогое авто (стоимостью до 6 — 7 млн. рублей) Ауди Q7. Как сообщают в соцсетях очевидцы происшествия, автопожар случился на улице Беспалова, 158-А. Огонь охватил боксы, в которых находились автомобили для ремонта.

На Беспалова сгорело сто, причина не известна, я опоздал на 30 секунд, в итоге уже горела Ауди Q7, не успел понять, из-за чего началось возгорание. А я просто ждал своей очереди на ремонт машины, — рассказал один из очевидцев.

Обошлось без жертв, о других пострадавших авто не сообщается. Официальной информации об этом автопожаре нет. Как и о другом похожем инциденте. Разница в том, что во втором случае речь идет о поджоге, да и стоимость машины… еще выше (30-31 млн. рублей).

Под Севастополем сожгли «Rolls-Royсе Cullinan». Инцидент произошел в Ласпи. Авто было припаркована на стоянке у апартаментов.

Какой-то парень просто подошёл к автомобилю, поставил на неё канистру и поджёг. Его ищут, — сообщают соцсети.