Двадцать шесть! Ровно столько вражеских БПЛА было сбито сегодня вечером над Крымом

По информации Минобороны РФ, сегодня вечером в небе над Крымом было сбито 26 вражеских дронов. За последнее время это одна из самых массовых воздушных атак ВСУ.

Сегодня в период с 20.30 до 22.30 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Республики Крым. Российскими средствами ПВО над Крымским полуостровом уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов, — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось об уничтоженном украинском дроне, пытавшемся подлететь со стороны моря к Севастополю.